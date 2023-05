13 personnes arrêtées dans les Bouches-du-Rhône pour un vaste trafic de voitures volées

Le mardi 9 mai, sur Marseille et dans cinq communes alentour, 230 forces de l'ordre ont été mobilisées afin de réaliser un vaste coup de filet. Treize personnes de 24 à 63 ans ont pu être interpellées. Outre le matériel qui permet de voler des véhicules sans effraction, 180.000 euros en espèces ont été saisis, ainsi que des armes de poing, des armes longues et des munitions. Les perquisitions ont eu lieu à Berre l'Étang, Martigues et dans les quartiers Nord de Marseille. Le réseau a été démantelé par l’Office central de lutte contre la délinquance itinérante, la section de recherches de Marseille et les groupements de gendarmerie de l’Hérault et des Bouches-du-Rhône.

L'enquête a débuté dans l'Hérault en octobre 2022

Tout part d'un vol avec arme sur un entrepôt dans l'hérault en octobre 2022. Il apparaît que le gang aurait volé une cinquantaine de véhicules, pour un montant estimé à 500.000 euros. "Ce groupe criminel fournissait des moyens à l'ensemble de la délinquance marseillaise" explique la gendarmerie nationale dans son communiqué commun avec la procureure de la république de Marseille.

Sept personnes ont été présentées devant un juge d'instruction jeudi et vendredi dernier. Elles ont été mises en examen entre autres pour vols en bande organisée. Plusieurs individus ont déjà été condamnés pour des faits similaires. Cinq d'entre eux ont été placés en détention provisoire.