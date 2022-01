13 personnes portent plainte contre les adolescents qui ont tiré avec une carabine sur leur voiture à Agde

13 personnes ont porté plainte contre les deux adolescents de 13 et 15 ans qui ont tiré avec une carabine sur leur voiture, ce week-end à Agde. Les jeunes seront jugés le 10 mars. D'ici là ils n'ont plus le droit ni de sortir entre 20h et 6h ni de se voir.