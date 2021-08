13 plants de cannabis retrouvés à Cheval-Blanc

Ce 12 août 2021, la brigade des recherches d'Apt, accompagnée par les militaires du peloton de surveillance et d'intervention de Saint-Saturnin-lès-Apt, est intervenue sur la commune de Cheval-Blanc. Ils y ont découvert sur un balcon 13 plants de cannabis d'environ 170cm, 15,06 grammes d’herbe de cannabis, 2,71 grammes de pollen de cannabis, un grinder, et une balance de précision.

Entendu, le mis en cause reconnaît les faits et explique qu'il s'agit de plants destinés à sa consommation personnelle. Les objets saisis ont été détruits. Il sera convoqué prochainement devant le tribunal judiciaire d'Avignon.