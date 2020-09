13 voitures incendiées au Havre

Plusieurs feux de voiture se sont produits cette nuit de lundi à mardi au Havre. 13 véhicules au total ont brûlé dans les rues d’Ingouville, Émile-Encontre et Gustave-Flaubert non loin du centre commercial Coty. Le temps de l'intervention des pompiers après minuit 23 personnes, des femmes seules et leurs enfants, résidant au foyer Azur ont évacuer leur logement.

Dans ce même quartier 12 voitures avaient brûlé le 4 septembre dernier. Un suspect suivi à l'hôpital psychiatrique Pierre Janet avait alors été interpellé peu de temps après.