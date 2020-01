13 voitures incendiées durant le réveillon à Saint-Dié-des-Vosges

A Saint-Dié-des-Vosges, le quartier Kellermann a été le principal théâtre d'une série d'incendies durant la nuit de la Saint-Sylvestre. 13 véhicules et 4 poubelles ont brûlé. Le maire déplore un manque d'effectif d'astreinte de la police nationale.

13 voitures et des poubelles ont été incendiées la nuit de la Saint-Sylvestre (photo d'illustration)

Saint-Dié-des-Vosges, France

La nuit du réveillon a été agitée à Saint-Dié-des-Vosges. 13 véhicules ont été incendiés ainsi que 4 poubelles, essentiellement dans le quartier de Kellermann. Des départs de feu volontaires qui ont fait suite à une série de feux d'artifices "entre minuit et 1 heure du matin", selon un communiqué de la mairie.

Les pompiers ont dû être escortés par des policiers et gendarmes venus en renfort de Nancy, Epinal et Saint-Dié. Le maire de la ville, David Valence "regrette que les effectifs d’astreinte de la police nationale présents à Saint-Dié au moment des faits aient été si faibles". Le communiqué précise que "la municipalité avait alerté sur les risques réels de tensions et sur le climat dégradé ces dernières semaines à Kellermann".