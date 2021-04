130 personnes verbalisées après une fête clandestine à Vescovato

Une fête clandestine rassemblant une centaine de personnes sur les hauteurs de Vescovato a été interrompue samedi soir par les gendarmes peu avant minuit. Ils ont été accueillis « par des jets de bouteilles et un jet de cocktail Molotov ». La soirée avait été organisée dans un lieu retiré.

Il fallait, pour y arriver, emprunter « un chemin escarpé et dangereux » a notamment précisé Arnaud Viornery, le procureur de la République de Bastia. Intervenant en raison du contexte sanitaire ainsi que d'infractions aux règles du couvre-feu et du confinement, les gendarmes se sont rendus sur place peu avant minuit et ont été accueillis « par des jets de bouteilles et un jet de cocktail Molotov », a indiqué le parquet. En raison des risques que présentait la topographie du terrain où était organisée la soirée, les gendarmes ont ensuite procédé pendant la nuit à des contrôles d’identité d’envergure sur une route située à proximité et où étaient stationnés les véhicules des participants à la fête. 130 personnes ont ainsi été verbalisées, principalement des jeunes majeurs et des mineurs, a ajouté la prefecture de Haute-Corse dans un communiqué.

L’une de ces personnes a été placée en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie, garde à vue levée en fin de matinée par le procureur de la République. À noter que durant les heurts, un jeune homme a été blessé au bras. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia pour « violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique » avec possibilité d’y ajouter le chef de « mise en danger de la vie d’autrui ».