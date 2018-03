Châtellerault, France

Les services des douanes de Poitiers ont saisi 135 kilos de tabac de contrebande, vendredi 23 mars, dans un commerce de Châtellerault. Cette saisie a été menée pendant une opération de contrôle dans la restauration.

Cachés sous le comptoir et dans le faux plafond

Les douaniers entrent dans un commerce de quartier, accompagnés des policiers de Châtellerault. En inspectant les lieux, ils découvrent des paquets de cigarettes étrangers sous le comptoir. Ils lèvent alors les yeux et remarquent un faux plafond : à l'intérieur, ils trouvent d'autres cartouches de cigarettes de contrebande.

55.000 € de préjudice

Au total : 650 cartouches de cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à chicha, soit plus de 135 kilos, pour une valeur estimée à 55.000 Euros. Ces paquets ont tous été achetés à l'étranger, dans différents pays d'Afrique du Nord et d'Europe. Ils devaient être écoulés localement, sous le manteau, en échappant aux taxes.

Les douaniers saisissent également de vêtements de contrefaçon et de l'argent liquide.

Saisie inédite

Cette saisie est inédite par sa quantité et par sa localisation : d'habitude, les douanes découvrent ce genre de marchandise en transit, mais pas dans des commerces.

L'enquête est désormais menée par le Parquet de Poitiers, pour déterminer l'origine de la marchandise.