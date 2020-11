14 ans de prison pour un pédophile jugé devant la cour criminelle à Rouen

"14 ans de réclusion criminelle, c'est une peine significative". Les quatre avocates des parties civiles sont satisfaites à l'énoncé du verdict. Pour Me Rose-Marie Capitaine, "la cour a pris en compte le nombre important de victimes, sept, leur âge puisque le plus jeune avait 6 ans et également la répétition de ces actes criminels et délictuels".

L'avocate retiendra de ces quatre jours d'audience "les dégâts qui ont été faits au niveau des victimes. Des adolescents ou des jeunes hommes sont venus s'exprimer sur les faits qu'ils ont subis et manifestement ils sont cassés. Ils sont cassés dans leur vie privée, leur vie sexuelle. Ils sont cassés tout simplement dans leur quotidien."

L'avocat de la défense, Me Étienne Noël, estime pour sa part que la peine est "lourde". Michel Potier, lui, l'accepte totalement : "C'est rare que je vois un client qui a aussi ancré en lui la notion de culpabilité." Ce qui fait dire à son avocat que le risque de récidive est exclu.

A sa sortie de prison, Michel Potier sera contraint à un suivi socio-judiciaire pendant 6 ans avec injonction de soins, interdiction de paraître dans certains lieux, d'entrer en relation avec les victimes et obligation de les indemniser. Il sera condamné à 4 ans d'emprisonnement supplémentaire si il déroge à ce suivi.