Quatorze cambriolages dans le Gard pour la nuit de la Saint-Sylvestre en zone gendarmerie

Les gendarmes du Gard n'ont pas chômé la nuit du Nouvel An : si coté circulation, aucun accident mortel n'est à signaler, en revanche du coté des cambriolages, ce sont les malfrats qui ne sont pas restés sans agir. Pas moins de 14 faits ont été signalés sur tout le département.

Un réveillon plutôt calme sur les routes du Gard avec aucun décès à signaler. En revanche, outre les gendarmes, il n'y en a qui n'ont pas chômé pour cette nuit de la Saint-Sylvestre. De Garrigues-Sainte-Eulalie en passant par Saint-Privat-des Vieux, Vergèze, Fourques, Poulx ou Clarensac, pas moins de 14 cambriolages ont été constatés. Au Cailar, un gendarme qui n'était pas en service est directement intervenu.

Gendarme un jour, gendarme toujours

Âgé d'une trentaine d'années, le militaire de la brigade territoriale de Saint-Gilles est au repos chez ses amis du Cailar. L'un d'entre-eux reçoit une alarme, mais on n'a pas encore basculé dans le nouvel an. Il s'agit en fait d'une intrusion à son domicile tout proche. Appuyé par les convives, le gendarme se précipite. Devant la maison, ils se saisissent de deux individus. À leurs pieds, un sac contenant des outils et un talkie-walkie, le genre de matériel qu'on utilise rarement la nuit sans être animé de mauvaises intentions.

Et en effet, le duo a fracturé la porte vitrée de la maison. Elle a été entièrement retournée et des bijoux et de l'argent liquide ont disparu. Seulement voila, les cambrioleurs n'étaient pas deux, mais trois.

Au volant d'une voiture, désormais identifiée, le complice fonce à vive allure sur le groupe qui s'égaie pour ne pas être blessé. Le trio prend la fuite. Une équipe déterminée et très organisée..