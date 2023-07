14 interpellations dans la nuit de samedi à dimanche à Montpellier

Six personnes ont été arrêtées dans la nuit de samedi à dimanche à Montpellier. Encagoulés, ils essayaient de rentrer dans le centre commercial du Polygone. Un peu plus tôt dans la soirée, des mineurs ont été interpellés dans la rue. Ils portaient des cagoules et des armes blanches.

Un important dispositif policier était déployé dans la nuit de samedi à dimanche, notamment dans le quartier de la Mosson. Des blindés de la police, et des agents du Raid étaient mobilisés à proximité du commissariat.