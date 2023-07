14-Juillet : 700 policiers et gendarmes mobilisés dans les Alpes-Maritimes dès ce jeudi soir

C'est, selon la préfecture des Alpes-Maritimes, "un dispositif de sécurité adapté au contexte des violences urbaines survenues en France". Alors que dès ce jeudi soir, les Alpes-Maritimes commencent à célébrer la fête nationale en anticipant les feux d'artifices à Nice, Grasse, Saint-Laurent-du-Var, Beaulieu-sur-Mer, Roquebrune-Cap-Martin ou encore Villefranche-sur-Mer, de nombreuses forces de l'ordre seront mobilisées. Ainsi selon le préfet "tous les effectifs locaux disponibles seront mobilisés sur le terrain dès le 13 juillet au soir avec l'appui des forces mobiles, du RAID et du SDIS mis à la disposition du préfet par le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour assurer la sécurité des maralpins et des nombreux touristes présents dans le département soit environ 700 personnels des forces de sécurité intérieure engagés."

ⓘ Publicité

Pas d'interdiction des feux d'artifices

Le préfet ajoute aussi qu'aucune interdiction des feux d'artifices ne sera décidée vis à vis des violences urbaines : "Aucun renseignement recueilli ne nécessite ou ne justifie qu'une mesure préfectorale d'interdiction des feux d'artifice soit prise", estime Bernard Gonzalez.

Les transports arrêtés avant la fin de service

En revanche sur ordre gouvernemental, les transports en communs de surface (bus et tramway) seront à l’arrêt à partir de 22h dans l’agglomération de Nice ces jeudi 13 et vendredi 14 juillet.