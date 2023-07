14-Juillet : Elisabeth Borne interdit la vente, le port et le transport de mortiers d'artifice

Des "moyens massifs pour protéger les Français" pendant le week-end du 14-Juillet, voilà ce que promet Elisabeth Borne dans une interview au Parisien ce dimanche. La première ministre y revient globalement sur les émeutes qui ont ébranlé le pays ces derniers jours et sur les inquiétudes qu'elles suscitent dans la perspective de la Fête nationale et de possibles nouveaux incidents.

Parmi les mesures annoncées, l'interdiction de la vente, du port et du transport d'engins pyrotechniques et d'artifices de divertissement, dont les mortiers d'artifice, que les émeutiers ont souvent utilisés contre les forces de l'ordre. Le décret publié ce dimanche au Journal Officiel précise que l'interdiction prend effet immédiatement et qu'elle restera en vigueur jusqu'au 15 juillet inclus. Les professionnels ne sont pas concernés.

Une possible sanction financière des familles

La première ministre évoque aussi une question qui a beaucoup agité la classe politique ces derniers jours : faut-il sanctionner financièrement les familles de jeunes se rendant coupables de dégradations ? "Si le cadre légal existant n'est pas suffisant, on fera évoluer la loi", explique-t-elle. La sanction pourrait prendre la forme d'une amende forfaitaire, comme celle qui existe pour les adultes commettant de tels actes. Y avoir recours "n'est pas possible pour les mineurs, détaille Elisabeth Borne, nous allons construire un dispositif qui le permette".

En revanche, pas question de priver les Français de réseaux sociaux, alors qu'une régulation, voire un blocage, avait été suggérés par Emmanuel Macron, selon des propos rapportés par la presse et confirmés par l'Elysée. Selon la cheffe du gouvernement, les plateformes, appelées à se mobiliser pendant la crise, ont "joué le jeu". Une réflexion sur des sujets techniques est en cours, ajoute simplement Elisabeth Borne.