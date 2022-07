14 juillet : Manon, surveillante au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, va défiler à Paris

Manon le dit haut et fort : "Je suis fière d'être surveillante de prison et de représenter mes collègues pour ce 14 juillet". Il faut dire que pour elle, ce métier est presque une vocation, elle découvre l'univers de la prison lors d'un stage en seconde à la prison de Blois. "Je n'ai évidemment pas tout vu mais j'avais envie de découvrir le reste." A 19 ans, elle passe le concours de l'administration pénitentiaire et après une formation à Agen, elle devient surveillante pénitentiaire. Sa première affectation l'envoie à Grenoble puis elle arrive en 2018 au Cepos, le centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. "C'est un métier mal connu et en fait, on peut bouger sur plusieurs postes et faire plein de choses et c'est vraiment cela qui me plaît" confie Manon.

C'est une fierté et un honneur de représenter mes collègues - Manon

Cette année, la jeune femme s'est lancé un nouveau défi en postulant pour défiler le 14 juillet à Paris avec l'administration pénitentiaire. Après une lettre de motivation, un oral et une épreuve physique, Manon a été retenue pour participer à ce grand rendez-vous, "pour moi, c'est une fierté, un honneur de représenter la pénitentiaire et mes collègues".

Un mois de répétition avant de défiler sur les Champs-Elysées

Mais avant d'arriver sur les Champs-Elysées, Manon s'est entrainé presque un mois. "On a commencé à Agen et depuis la fin de semaine dernière, on s'entraine à Satory, près de Versailles. C'est un gros boulot pour que tout soit parfait et qu'on marche bien ensemble au pas sur la musique et bien en ligne. Mais, c'est aussi une aventure hors du commun qu'on partage avec des collègues de la France entière".

C'est du stress mais du bon stress

A quelques heures de l'évènement, Manon ressent évidemment un peu de stress, "mais, c'est du bon stress pour faire une belle représentation." Manon aura évidemment une pensée pour ses collègues du Cepos, "ils me remplacent déjà depuis un mois que je suis en préparatif donc forcément, j'aurai une pensée pour eux."