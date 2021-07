14-Juillet : Sainte-Maure-de-Touraine rend hommage à un soldat américain, 77 ans après sa mort

Un 14-Juillet à l'accent américain à Sainte-Maure-de-Touraine. Dans cette commune d'Indre-et-Loire, l'hymne des États-Unis a retenti et la bannière étoilée a flotté dans le ciel pour ce 14-Juillet bien différent. La commune a rendu hommage à William Pavlovsky, un lieutenant de l'US Air Force, mort le 14 juillet 1944 à Sainte-Maure-de-Touraine. "On voulait que pour la date anniversaire de sa mort, il soit le héros du jour", lance Michel Champigny, le maire. Une plaque à son honneur a été dévoilée : "Les habitants de Sainte-Maure-de-Touraine ne l'oublient pas."

La plaque qui rend hommage à William Pavlovsky sera posée à La Jugeraie, le lieu-dit précis où il est mort. © Radio France - François Ventéjou

Et pourtant, il y a encore quelques mois, le nom Pavlovsky était inconnu dans la commune. "On a fait une découverte dans les archives de la municipalité, raconte l'édile de Sainte-Maure-de-Touraine. Dans un livre métallique, on a retrouvé un portrait et des médailles d'un militaire américain qui serait décédé le 14 juillet 1944." À partir de là, l'enquête commence. Les plus anciens de la commune sont interrogés pour raconter ce 14 juillet 1944. Les recherches permettent également de connaître le nom de ce soldat : William L. Palovsky.

Michel Champigny tient dans ses mains le document qui a permis d'identifier William Pavlovsky. © Radio France - François Ventéjou

Son avion touché par un tir allemand

Assis sur un banc en pierre pendant toute la cérémonie, Jean-Paul Desaché vit l'instant avec émotion. Il avait 18 ans en 1944 et ses souvenirs sont intacts. "Je vois le saut en parachute après le tir allemand sur l'avion de Pavlovsky. La grande traîne du parachute dans le ciel qui ne s'ouvre pas. C'est très fort, je me souviens de ces événements comme si c'était hier." William Pavlosky était en mission pour libérer la France. Il avait pour objectif de détruire le viaduc de Besnault, dans la vallée de Courtineau, où des wagons allemands roulaient sur la ligne ferroviaire Paris-Bordeaux. Une fois son avion abattu, Pavlovsky a sauté en parachute mais, étant trop bas, sa voile n'a pas eu le temps de s'ouvrir. Le soldat américain a traversé le toit d'une grange avant de mourir, au lieu-dit La Jugeraie. C'est ici que la plaque sera posée dans quelques jours.