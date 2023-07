14-Juillet : un dispositif de sécurité" exceptionnel", 45.000 policiers et gendarmes mobilisés chaque soir

Un 14-Juillet sous très haute tension. Pour tenter d'empêcher les violences urbaines qui ont marqué le pays après la mort de Nahel à Nanterre, le dispositif de sécurité mis en place par le ministère de l'Intérieur sera exceptionnel, a prévenu Gérald Darmanin ce mercredi. Pas moins de 45.000 policiers et gendarmes seront mobilisés chaque soir pour prévenir les violences, ce jeudi 13 et ce vendredi 14 juillet dans tout le pays. En tout, 130.000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés sur les deux jours.

Le même dispositif que pendant les émeutes, pas de transports après 22h

Ce déploiement reprend le "même modus operandi que lors des émeutes" qui ont suivi la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre le 27 juin. Des unités d'élite du RAID, du GIGN et de la BRI ainsi que des hélicoptères et véhicules blindés de la gendarmerie seront également mobilisés, a ajouté Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse. En tout, 130.000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés sur la période. Près de 10.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en région parisienne "Nous souhaitons éviter la résurgence des violences", a résumé Gérald Darmanin. .

La circulation des tramways et des bus sera quant à elle interrompue à partir de 22 heures dans "toutes les grandes zones urbaines", voire plus tôt dans certaines zones.

Concerts et feux d'artifices maintenus ?

Gérald Darmanin a aussi assuré qu'"aucune festivité ne sera annulée". Il a notamment promis "un maintien de l'ensemble des concerts et des feux d'artifice" les 13 et 14 juillet. Pourtant, plusieurs villes, comme Roubaix et Mons-en-Barœul dans le Nord, ont annoncé l'annulation de leurs festivités en raison des émeutes. C'est aussi le cas de Nanterre, Gennevilliers, Sartrouville ou Savigny-sur-Orge en région parisienne.