14 kilos de drogue saisis par les douanes dans la Somme

Les douanes d'Amiens ont saisi 14 kilos de drogues dont 10 kilos d'héroïne, vendredi dernier à l'occasion d'un contrôle de routine en pleine nuit sur la RN17 à hauteur de Villers-Carbonnel à l'est de la Somme.

"Une saisie exceptionnelle", "la plus importante depuis le début de l'année", c'est ainsi que les douanes d'Amiens qualifient la saisie de drogue réalisée vendredi dernier, le 28 avril, à 0h30 sur le réseau secondaire, sur la RN17 à hauteur de Villers-Carbonnel à l'est de la Somme. A l'occasion d'un contrôle de routine, les agents de la brigade d'Amiens ont découvert à bord d'une Mercedes immatriculée en Allemagne, 10 kilos d'héroïne, deux kilos d'herbe de cannabis, un kilo de cocaïne et 1 kilo de MDMA (ecstasy) soit l'équivalent de 301 357 euros sur le marché illicite des stupéfiants.

Le véhicule dégageait une forte ordeur de cannabis

Le véhicule circulait dans le sens Péronne-Roye, en direction a priori de la région parisienne quand il a été arrêté pour être contrôlé. C'est une forte odeur de cannabis qui a conduit les douaniers à une fouille approfondie de la voiture conduite par un jeune homme de nationalité belge de 22 ans, résidant aux Pays-Bas. Ils ont ensuite découvert les kilos de produits stupéfiants dans le coffre "à peine dissimulés" précise le communiqué des douanes, "dans des cartons et des sacs plastiques thermosoudés".

Plus de 300 000 euros sur le marché illicite des stupéfiants

Le conducteur a été remis entre les mains de la police à l'issue de la procédure douanière. Selon son audition, il ne savait peut-être pas exactement ce qu'il transportait tout en ayant conscience que c'était illicite, précisent les douanes. Selon nos informations, il devrait être jugé en comparution immédiate ce mercredi.