14 mois de prison pour un automobiliste arrêté trois fois en moins d'un an sans permis ni assurance à Nîmes

Le tribunal correctionnel de Nîmes a condamné ce lundi un homme de 39 ans à 14 mois de prison ferme. Le chauffard avait été arrêté pour conduite sans permis et sans assurance à trois reprises dans la même année, entre février et novembre dernier.

Un homme de 39 ans a été condamné à 14 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Nîmes ce lundi. Ce chauffard avait réussi "l'exploit" de se faire arrêter pour conduite sans permis et sans assurance à trois reprises dans la même année, entre février et novembre 2021. "Vous avez cumulé toutes les infractions possibles et imaginables. Est-ce que vous attendez de vous retrouver en prison pour vous arrêter de conduire ?". Le président Jérôme Reynes donne le ton d'emblée face au prévenu qui encaisse sans rien montrer ou presque. Sans dire grand chose non plus, si ce n'est qu'il aimerait pouvoir passer son permis, retrouver une vie normale et un travail qui pour l'instant lui échappe faute justement de pouvoir se déplacer.

Deux autres chauffards condamnés

Difficile, dans ces conditions, de dire si l'homme est vraiment conscient de la gravité de sa situation. Le procureur de la République, Willy Lubin se charge de le lui rappeler dans ses réquisitions : "Cet homme est un danger ambulant et je ne comprends pas qu'il comparaisse libre. Imaginez s'il avait tué quelqu'un. J'ai honte. La justice n'est pas crédible en laissant un tel individu en liberté". Une analyse que ne partage pas son avocate : " La prison ne changera rien" rétorque son avocat, maître Isabelle Viremouneix. "Ce qu'il faut c'est l'obliger à repasser son permis et ce n'est pas en détention qu'il l'obtiendra". C'est pourtant derrière les barreaux qu'il passera les 14 prochains mois.

Deux autres automobilistes, qui étaient absents à l'audience, ont également été condamnés respectivement à un an et 18 mois de prison également pour conduite sans permis, sans assurance ou encore sous stupéfiants. Parfois, certains chauffards cumulaient les trois infractions en même temps.