14 morts sur les routes de l'Yonne depuis le début de l'année

L'observatoire départemental de la sécurité routière, dans un communiqué fait état d'une hausse de 24 % du nombre d’accidents corporels en juillet 2021 par rapport à juillet 2020 ( année exceptionnelle en raison du confinement et de la baisse de la circulation routière). L'observatoire enregistre 100% d'augmentation du nombre de blessés sur la même période et plus 44% par rapport à 2019.

alcool , refus de priorité, vitesse

Les principales causes sont les conduites sous alcool ou produits stupéfiants, le non-respect des règles de sécurité de priorité, les fautes d’inattention et la vitesse excessive. Les gendarmes et policiers vont renforcer les contrôles à l'approche de la rentrée.

Des actions de prévention

Des actions de prévention seront conduites à la rentrée par la sécurité routière notamment auprès des séniors et en milieu scolaire. Une présence sera effective au super cross de Brienon et lors du salon Moove d'Auxerrexpo. Des silhouettes noires rappelant le nombre de morts sur les routes de l’Yonne ont été déployées lundi 23 août aux abords du stade Abbé-Deschamps à Auxerre.