Attentats de janvier 2015 : le procès de 14 personnes prévu du 20 avril au 3 juillet 2020

Le procès des attaques qui ont visé Charlie Hebdo, une policière à Montrouge et un Hyper Cacher est prévu du 20 avril au 3 juillet 2020 révèle l'AFP ce vendredi. 14 suspects doivent comparaître devant une cour d'assises spéciale, uniquement composée de magistrats. Ils sont soupçonnés, à des degrés divers, d'avoir fourni un soutien logistique aux frères Kouachi et à Amédy Coulibaly, auteurs des attaques contre la rédaction de Charlie Hebdo, une policière municipale à Montrouge et le supermarché parisien Hyper Cacher en 2015. 17 personnes ont été tuées dans ces attentats.

Trois des accusés recherchés

11 des 14 accusés sont actuellement aux mains de la justice française. Les trois autres sont visés par un mandat d'arrêt. Il s'agit d'Hayat Boumedienne, compagne d'Amédy Coulibaly, et des deux frères Belhoucine, partis quelques jours avant les attaques pour la zone irako-syrienne. Leur mort a été évoquée par diverses sources sans être officiellement confirmée.

Les charges les plus lourdes - "complicité des crimes" - ont été retenues contre contre Mohamed Belhoucine et Ali Riza Polat, un proche de Coulibaly, en détention depuis quatre ans. Il est accusé d'avoir aidé à préparer les attentats, en fournissant des armes aux terroristes.

L’enquête sur d'éventuelles complicités au Yemen se poursuit

Les magistrats du pôle antiterroriste du tribunal de Paris qui ont mené l'enquête poursuivent les investigations sur les soutiens des frères Kouachi au Yemen, où l'un deux s'était rendu en 2011. L'attaque visant Charlie Hebdo avait d'ailleurs été revendiquée par Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa). L'un des cadres de ce mouvement jihadiste, proche des deux frères, Peter Cherif, a été arrêté le 16 décembre à Djibouti et remis à la France.

Les attentats des frères Kouachi et d'Amédy Coulibaly, tués par les forces l'ordre, furent les premiers de la vague jihadiste en France qui a fait au total 251 morts.