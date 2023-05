14 policiers nationaux en renfort dans le Gard

Le nombre de policiers va sensiblement augmenter dans le Gard. 14 nouveaux postes seront ouverts à partir de septembre prochain dans le cadre du mouvement général. Annonce ce mercredi de Gérald Darmanin, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer. La répartition est la suivante. Sept postes à Nîmes, six à Bagnols-sur-Cèze et un à Alès.

Ces futures arrivées s'inscrivent dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur qui prévoit la création de 8 500 postes de policiers et de gendarmes d'ici 2027.