14 surveillants stagiaires arrivent ce lundi à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré

C'est assez rare pour le souligner. En cette fin de mois de février, 14 stagiaires arrivent à la Centrale de Saint-Martin-de-Ré. Des élèves de L'ÉCOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE D'AGEN, L'ENAP. Après six mois d'école, et des stages en maison d'arrêt, les stagiaires ont appris leur affectation il y a un peu plus de deux semaines.

ⓘ Publicité

La maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, prison avec des détenus de longue peine, c'était un premier choix pour Guillaume

"Un choix, déjà géographique, on ne va pas se le cacher. L'île de Ré, c'est plutôt sympa, mais pour moi, après un début de carrière à la marine nationale, à 31 ans, je voulais me diriger vers une centrale, pour ensuite pouvoir viser une des spécialités de la pénitentiaire, pour tenter à terme d'intégrer un des groupes d'extraction ou d'intervention."

Concernant les risques d'agressions plus marqués peut-être dans ce genre d'établissement , Guillaume part confiant.

"On a été formé au risque d'agression et aux risques de prise d'otages" - Guillaume stagiaire -

"On a eu une formation spéciale d'une semaine, sur comment gérer ces risques, ou comment gérer une prise d'otage. Et puis, on aura une autre formation de deux semaines à la maison centrale, en interne, pour mieux connaître les lieux, et savoir réagir au mieux."

Une arrivée de 14 stagiaires bien vécue par les syndicats. Pour Joseph Paoli, délégué régional du Syndicat pénitentiaire des surveillants ( SPS ) :

"Sur l'année dernière, en 2022, entre les départs à la retraite, les arrêts maladie, les évolutions de carrière sur d'autres sites, on a perdu au moins 20 postes sur 226 en début d'année. Nous avions alerté l'administration sur le fait que le personnel travaillait en mode dégradé.. Là on est à la fois content, et surpris. Content parceque, il manquait des surveillants, et surpris parceque autant d'élèves sortis de l'école nationale d'Agen, c'est une première pour la Centrale de Saint-Martin-de-Ré."

Avant de trouver un logement, les 14 stagiaires seront tous logés pendant deux mois gratuitement, dans des bungalows dans un camping à proximité de la centrale de Saint Martin-de-Ré.