14 téléphones portables saisis dans sept cellules à la prison de Périgueux

14 téléphones pour sept cellules et 15 détenus. Le butin "téléphonique" est important pour cette fouille "surprise" organisée dans une partie de la prison ce jeudi 27 avril par la direction de la maison d'arrêt de Périgueux en lien avec la direction régionale.

Des agents spécialisés et un chien

Les surveillants de Périgueux ont été aidés par des surveillants spécialisés (les ERIS, Équipes régionales d'intervention et de sécurité) venus de Bordeaux ainsi qu'un maître chien et son animal venus de Bordeaux. En plus des téléphones, ils ont retrouvé de la drogue, environ 40 grammes de résine de cannabis selon le syndicat FO Pénitentiaire de Périgueux, mais aussi des objets interdits dans les cellules comme des morceaux de cartons.

Les détenus chez qui les surveillants ont retrouvé ces objets interdits seront bientôt convoqués en commission disciplinaire.