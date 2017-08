14 tonnes de paille en feu en Champagne berrichonne

Deux énormes bottes de paille ont pris feu le long de la D8 à Brion, dans la nuit de samedi à dimanche. En quelques heures, le feu s'est propagé à d'autres lots.

Le feu a pris vers 2h, dans la nuit de samedi à dimanche, dans deux énormes bottes de paille sur la commune de Brion, à quelques kilomètres au nord de Châteauroux. Dimanche à la mi-journée, il avait déjà gagné du terrain, touchant six lots de paille soit un volume de 4.500 mètres cubes (l'équivalent de 14 tonnes). Le vent soufflant dans le secteur complique le travail du Sdis 36 (Service départemental d'incendie et de secours) qui a dépêché sur place douze engins et une soixantaine d'hommes. Le feu menace à présent le bois attenant. Les pompiers n'excluent pas que des habitations puissent à leur tour se trouver en danger.