14 tonnes de surcharge pour deux fourgonnettes sur l'A7 dans la Drôme

Les gendarmes du peloton autoroutier de Valence n'en sont pas encore revenus. Ce mardi matin, ils ont contrôlé deux véhicules en surpoids : 6 tonnes en trop pour l'un, 8 tonnes pour l'autre. Les conducteurs ont écopé de 2 700 euros d'amende.

C'est un record qui aurait pu tourner au drame sur l'autoroute A7. Mardi en fin de matinée, les motards de la gendarmerie aperçoivent au péage de Valence-nord deux fourgonnettes rallongées, visiblement très chargées et qui ont le plus grand mal à avancer dans une petite montée. Les militaires interceptent les deux véhicules et décident d'effectuer une pesée.

Meubles, électroménager, sacs de vêtements, vélos

La balance confirme leurs doutes : le premier fourgon affiche 9,6 tonnes, le second 11,7 tonnes alors qu'ils ne sont pas censés dépasser...3,5 tonnes ! A l'arrière des véhicules à destination de Sète dans l'Hérault, les gendarmes découvrent des meubles, de l'électroménager, des sacs de vêtements, des vélos.

Les véhicules sont repartis sur une dépanneuse et un porte-char

Interrogés, les conducteurs disent être conscients d'être chargés, mais pas à ce point là. Inquiets de rater le bateau à destination du Maghreb, les chauffeurs s'acquittent rapidement de l'amende : 90 euros par tranche de 500 kilos de surpoids soit respectivement 1.170 euros et 1.530 euros d'amende. Et ils vont même jusqu'à appeler des dépanneurs pour pouvoir reprendre la route. C'est donc sur une dépanneuse poids-lourds et un porte-char que les deux fourgonnettes sont reparties de Valence.