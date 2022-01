Depuis neuf mois, près d’une dizaine de cambriolages ont été commis dans des lieux de culte du département. Les gendarmes enquêtent. Car les faits ne se limitent pas seulement au Poitou. D’autres vols qui seraient en lien ont été repérés en Charente et en Haute-Vienne

Une quinzaine de vols commis dans des églises de la Vienne et des environs depuis mai 2021

Une série de vols dans des églises de la Vienne agite les fidèles du diocèse. Depuis neuf mois, près d’une dizaine de cambriolages ont été commis dans des lieux de culte du département. Les gendarmes enquêtent. Car les faits ne se limitent pas seulement au Poitou.

Vicq-sur-Gartempe, Bonneuil-Matours, Usson-du-Poitou, Neuville, Saint-Pierre-de-Chauvigny, Jazeneuil mais aussi Angoulême et Limoges. Au moins 14 vols ont eu lieu depuis mai dernier dans des églises de la région.

Un groupe de recherches spécifique créé

A chaque fois, les malfaiteurs sont repartis avec des calices et des ostensoirs servant à la messe, des objets sans grande valeur, mais qui sont en métal et qui peuvent donc être refondus pour en faire des bijoux, des vases. Idéal pour des receleurs. Les vols sont commis souvent en plein jour dans des édifices ouverts au public, ce qui complique la tâche des enquêteurs.

Face à la multiplication des plaintes, la gendarmerie a créé un groupe d’enquête spécifique en lien avec les compagnies de Poitiers, Châtellerault et Montmorillon. L’archevêché a été informé de la situation. Clercs et laïcs sont invités à faire preuve de vigilance. Aucune interpellation n’a eu lieu à ce jour.

Des atteintes répétées à la communauté... mais pas forcément liées entre elles

Ces vols s’ajoutent à des dégradations et des actes d'intimidation touchant la communauté catholique mais les faits ne sont à priori pas tous liés entre eux. Il y a d'abord ces agissements de vandalisme commis à Poitiers depuis une semaine : une statue du Christ en plâtre jetée au sol à Saint-Porchaire et six statues de différentes tailles représentant des personnages de la nativité décapitées à l’intérieur de l’église Sainte-Thérèse dans le quartier de Bel-Air. La piste d’une personne déséquilibrée agissant seule est privilégiée par la police.

Enfin, toujours à Poitiers, il y a ces violentes affiches placardées en octobre dernier sur les portes de l’école catholique de l’Union Chrétienne avec cette invite « Brûle l’usine à facho ». Les soupçons portent sur des groupuscules d’extrême-gauche. Dans ce dernier volet, l’enquête ouverte par le parquet de Poitiers est toujours en cours.