Lors d'une vaste opération de gendarmerie menée à Marseille et en Provence en début de semaine, 140 kilos de drogue d'une valeur marchande d'un million d'euros ont été saisis. Les quelque 200 gendarmes mobilisés ont aussi mis la main sur des armes. Sur les neuf interpellés, sept sont mis en examen.

140 kilos de cannabis saisis par les gendarmes, notamment à Marseille et Aubagne

Un joli coup de filet pour les gendarmes de PACA. Lors d'une vaste opération anti-drogue menée en début de semaine, les militaires ont saisi 140 kilos de résine de cannabis, ainsi que "des armes, des munitions, 5.800 euros en numéraire et du matériel de coupe et de conditionnement", selon le communiqué de la gendarmerie nationale. La valeur marchande de la saisie est estimée à "un million d'euros".

Un trafic organisé à Consolat, dans le 15e arrondissement de Marseille

L'enquête des gendarmes, partie d'Aubagne en début d'année, a permis de remonter la filière jusqu'à Marseille. Le trafic était organisé cité Consolat, l'un des plus importants points de vente dans le 15e arrondissement. La drogue alimentait une partie de l'arrière pays provençal.

L'action des gendarmes "a permis de mettre hors d'état de nuire une équipe structurée de neuf malfaiteurs (trésorier, transporteur, revendeurs, nourrice, tête de réseau, etc...) et de démanteler deux points de deal", selon le communiqué.

L'opération a mobilisé 40 enquêteurs et 135 hommes pour les interpellations et les perquisitions menées dans onze lieux différents en même temps. Au total, neuf malfaiteurs ont été interpelés, sept mis en examen notamment pour trafic de stupéfiants en bande organisée et d'entre eux sont placés en détention provisoire dans l'attente d'un procès.

La valeur de la drogue saisie est estimée à un million d'euros à la revente. - gendarmerie nationale