140 personnes évacuées après un départ de feu dans une école primaire à Vendres

Il y a eu un départ de feu ce mardi dans l'école primaire Lucie Aubrac à Vendres. L'incendie a débuté dans un bureau et a été éteint par les pompiers. 140 personnes, personnels et élèves, ont été évacuées. Personne n'a été blessé. Le maire de la commune et les gendarmes se sont rendus sur place en début d'après-midi.

