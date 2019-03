143 km/h au lieu de 80 km/h sur une route à Diors !

Châteauroux, France

Une nouvelle fois ce week-end, les gendarmes étaient mobilisés sur les routes du département de l'Indre. Une mobilisation qui a donné lieu à de nombreux contrôles et...verbalisations. Au chapitre des excès de vitesse, on notera celui de cet automobiliste contrôlé à Diors à une vitesse retenue de 143 km/h au lieu de 80 km/h. Ce conducteur s'est vu retirer son permis sur le champ avant une décision de la préfecture pour une suspension administrative qui peut aller jusqu'à 6 mois. Il devra ensuite s'expliquer au tribunal.

A Nuret-le-Ferron, un autre automobiliste a été flashé lui, à 139 km/h (vitesse retenue) au lieu de 80 km/h. Sept autre excès de vitesse de plus de 40 km/h et inférieurs à 50 km/h, ont été constatés au cours de ce même week-end à Mouhet (sur l'A20), Argenton-sur-Creuse, (A20) à Chaillac, Murs, Diors, Parnac et Vendoeuvres. Les gendarmes ont aussi dressé des procès-verbaux pour quatre conduites sous l'empire d'un état alccolique et quatre sous l'emprise de produits stupéfiants.