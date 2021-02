145 kilos de cigarettes de contrebande découvertes dans des canapés sur le port de Cherbourg

Depuis le début de l'année, et la sortie de Grande-Bretagne de l'Union européenne, le trafic entre l'Irlande et la France via le port de Cherbourg s'est intensifié. Le problème, c'est qu'à côté des échanges commerciaux licites, il y a les échanges clandestins. Un problème que les agents des douanes ont intégré en accentuant leurs contrôles et leurs recherches de produits de contrebande.

Des cigarettes en provenance de Russie

C'est ainsi que jeudi en fin d'après-midi, intrigués par une fourgonnette immatriculée en Lituanie, les agents de la brigade de surveillance extérieure des douanes de Cherbourg sont tombés sur pas moins de 145 kilos de paquets de cigarettes. Les paquets étaient dissimulés dans des canapés transportés dans le véhicule. En provenance de Russie, la cargaison clandestine devait traverser la Manche dans la soirée direction l'Irlande. Le chauffeur, un Lituanien d'une 40e d'années, a été interpellé.

"C'est une saisie très significative", souligne Ludovic Gérard, le chef divisionnaire des douanes à Caen. "Si nous découvrons régulièrement du tabac transporté de façon illicite, _il y a bien longtemps que nous n'étions pas tombés sur une telle quantité à Cherbourg_", poursuit le responsable des douanes.

145 kilos de tabac : les douaniers de Cherbourg réalisent une de leurs plus belles saisies depuis longtemps. - Direction régionale des douanes

Contrôles douaniers renforcés

Cette affaire pourrait cependant en appeler d'autres dans les prochaines semaines, car les agents des douanes supposent que le nombre de trafics clandestins va s'intensifier au fur et à mesure que la route commerciale vers l'Irlande via Cherbourg va prendre de l'importance. "C'est la raison pour laquelle nous nous adaptons et intensifions nos efforts sur Cherbourg", conclut Ludovic Gérard.