Inondations : 1.480 foyers nîmois privés d'électricité

Ce jeudi 16 septembre, 1.480 foyers n'ont pas d'électricité à Nîmes Enedis prévoit un retour à la normale d'ici midi au plus tard.

Plusieurs postes électriques ont été endommagés mercredi 15 septembre, par des écoulements d'eau suite aux fortes intempéries qui ont touché le Gard.

Les quartiers Feuchères et Arènes concernés

1.480 foyers nîmois sont privés d'électricité depuis hier soir, dans le quartier Feuchères et Arènes. Edenis prévoit un retour à la normale entre 9h et 10h ce matin pour 1.400 clients et 12h pour l'ensemble des foyers concernés.

Milhaud et Vergèze sont également concernés, avec une centaine de foyers privés de courant.

Le retour à la normale est prévu pour la fin de journée dans ces secteurs.