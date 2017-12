Le Mans, France

Après deux ans et demi d'enquête, et quatre jours de débats à la Cour d'Assises du Mans, les jurés décident ce vendredi du sort des parents de Maëlyne, décédée à 13 mois d'une overdose de médicaments, un anxiolytique et un antidépresseur retrouvés dans son biberon. Ils sont jugés pour administration de substances nuisibles ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Aucun des deux ne reconnaît les faits. L'avocat général demande aux jurés de les reconnaître coupables tous les deux, et requiert 15 ans de réclusion criminelle à leur encontre, ainsi que le retrait de leur autorité parentale. Pour le parquet, le couple voulait calmer la fillette et éviter ses pleurs en lui administrant ces médicaments.

Fausses explications

Le couple, Delphine, 27 ans, et Cyrille, 43 ans, n'avait pas donné la bonne version aux pompiers et aux médecins de l'hôpital de Mans, le soir du décès de leur fillette en février 2015, en expliquant son état comateux par le fait qu'elle avait bu accidentellement un verre de rosé dans l'après-midi. L'autopsie avait alors rapidement révélé la présence des médicaments dans son sang, et contredit les parents.

Des traces des mêmes médicaments chez la soeur

D'autres analyses au cours de l'enquête ont également révélé la présence des mêmes médicaments (l'un ayant été auparavant et l'autre étant toujours prescrit au père au moment des faits) dans les cheveux de Léna, la fille aînée du couple, alors âgée de 3 ans.