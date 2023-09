Chauffeur de bus tué à Bayonne : 15 ans de réclusion criminelle requis contre les deux accusés

"À Bayonne, j'ai pensé à vous chaque soir". Les premiers mots de l'avocat général Marc Mariée sont à l'adresse de Véronique Monguillot assise sagement dans la grande salle de la cour d'assises à Pau, aux côtés de ses trois filles. Un clan face à l'adversité. Le magistrat connait sur le bout des doigts le dossier pour lequel il s'exprime ce jeudi 21 septembre. Il était en effet procureur de la République au moment des faits, le 5 juillet 2020. Ce dimanche ensoleillé, le chauffeur de trambus Philippe Monguillot, 58 ans, était passé à tabac par deux jeunes gens, Wyssem Manai et Maxime Guyennon, qui refusaient de porter leur masque anti Covid pourtant obligatoire dans les transports publics en période de pandémie. Cinq jours plus tard, il décédait de ses très graves lésions cérébrales consécutives au violent coup de poing administré par Wyssem Manai, et à sa chute brutale sur le trottoir de l'arrêt de bus "Balishon" à Bayonne.

La force des témoignages

Marc Mariée insiste sur la violence de l'acte. Il n'a pas vraiment besoin d'en rajouter. Les vidéos diffusées sur les écrans lors de la semaine ont montré la violence du coup de poing porté au visage de la victime, sa chute sur le bitume et la tête qui se fracasse sur le trottoir. Mais elles montrent aussi le violent coup de tête porté par le chauffeur alors que Wyssem Manai se trouvait à l'arrière du trambus alcoolisé et nerveux. Les témoins qui se sont succédé ont marqué l'assistance par leurs déclarations émouvantes, poignantes parfois, bouleversantes souvent. "C'est la première fois de toute ma carrière que je vois des témoins fondre en larmes trois ans après les faits."

Selon l'avocat général, les deux accusés sont tous les deux responsables de la mort de Philippe Monguillot. Pas d'exclusivité. "Vous avez tous les deux lié votre sort en administrant des coups d'une violence inouïe qui ont conduit à la mort, je ne laisserais pas s'installer un écran de fumée destiné à vous désolidariser". Marc Mariée insiste sur la volonté des accusés "de faire mal et d'éliminer l'adversaire". "C'est une scène unique du début jusqu'à la fin", explique l'accusation. "Scène qui dure une minute et 40 secondes", décortique l'avocat général qui réfute la thèse du magistrat instructeur selon laquelle la scène peut se décomposer en trois parties. Le coup de tête dans le bus, la bagarre à l'extérieur puis le coup de poing fatal. Pour l'avocat général, il y a au contraire "unicité de la scène" qui va conduire à une fracture du crâne et à une hémorragie cérébrale. "Ils sont coupables de coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner" a conclu Marc Mariée. Place désormais à la défense des deux accusés.