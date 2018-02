Ils forment le PSIG SABRE, le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie. Une unité d'élite recrutée et formée pour intervenir rapidement sur un événement exceptionnel.

Mayenne, France

Ces 15 hommes et femmes, dont un maître-chien, forment un peu le GIGN mayennais. Pourquoi? et bien parce que leur force, c'est de pouvoir intervenir très rapidement sur le département en cas d'attaque terroriste ou encore de prise d'otages. Jusqu'ici, il fallait attendre que le GIGN arrive de Nantes ou de Tours, donc environ une heure et demi. Là, les 15 militaires sont entrainés pour intervenir dans l'urgence et surtout ils sont basés à Laval.

A la tête de cette unité, Sébastien, 38 ans, marié et père de 5 enfants

Sébastien est militaire-instructeur, il est adjudant-chef. Il a choisi de diriger ce PSIG SABRE même s'il sait que c'est une unité plus à risque que les autres, mais il assume. Il assume aussi de faire vivre cela à ses proches : "On est en Mayenne, alors on se croit éloigné des tueries de masse, mais ça peut arriver aussi chez nous, nous ne sommes pas à l'abri que ces gens-là décident d'agir lors d'un rassemblement. Ils sont partout, c'est ça le problème." Le PSIG SABRE dispose d'un vrai arsenal de guerre pour pouvoir agir en cas d'attaque ou de tuerie de masse. Bouclier balistique, fusils d'assaut, gilets pare-balles, tenues de camouflage...