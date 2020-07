Quinze hectares brûlés en Sud Drôme, quatre Canadairs, un Dash et 80 hommes engagés à Montfroc

Trois incendies ce mardi après-midi en Drôme et en Ardèche. Le plus important s'est déclaré à Montfroc dans le Sud Drôme où 15 hectares ont brûlé, l'autre à Chateauneuf-sur-Isère et le dernier à Aubenas. Les pompiers sont sur place et les canadairs ont été envoyés sur le feu du Sud Drôme.