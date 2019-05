15 interpellations dans l'affaire d'un kidnapping et d'un braquage concernant un convoyeur d'Annemasse

15 personnes ont été interpellées ce mardi matin dans l'affaire du rocambolesque braquage en février 2018 d'un fourgon de transport de fonds en Suisse.

La suite d'un braquage rocambolesque et mystérieux

Ce jour là, le 8 février 2018, une jeune femme de 22 ans affirme avoir été kidnappée à son domicile par deux faux plombiers. Après l'avoir ligotée, ils l'auraient contrainte à appeler au téléphone son père, employé en Suisse par la société de transport de fonds SOS Surveillance. Le convoyeur, domicilié à Annemasse (Haute-Savoie), était en train d'effectuer une tournée avec son collègue dans un fourgon blindé rempli d'argent (entre 10 et 15 millions d'euros), et il aurait alors été forcé d'en remettre le contenu à trois hommes armés qui l'attendaient sur un parking près de Chavornay dans le canton de Vaud en Suisse.

La jeune femme a ensuite été découverte par un passant au bord d'une route dans l'Ain et conduite à la gendarmerie. Placés en garde à vue, notamment pour vérifier leurs versions, la jeune-femme, son père et son collègue convoyeur ont ensuite été relâchés et aucune charge retenue contre eux.

Des personnes connues pour grand banditisme

Ce mardi, 13 interpellations ont eu lieu en France et deux en Suisse, selon une information du site internet du Parisien. Certaines personnes interpellées sont connues pour grand banditisme.

En juillet 2018, deux millions d'euros issus de ce braquage avait été retrouvés près de Lyon chez un homme qui a été mis en examen et écroué.