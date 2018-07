la grêle a fait d'importants dégâts dans les hauts de Côte et côte de Nuits

Côte-d'Or, France

Ils ont bu une coupe, oui, mais n'avaient plus vraiment le cœur a prendre la voiture pour faire la fête et célébrer la deuxième étoile de l'équipe de France de football. A Marey-lès-Fussey dans les côtes de Nuits, la grêle est tombée en début d'après-midi, ce 15 juillet, sur le vignoble. Pendant plus d'une demi-heure, d’innombrables grêlons ont fendu le ciel au sud de Nuits-Saint-Georges.

Quelques minutes après le déluge à Marey-lès-Fussey - Michel Joannet

Ce n'est pas de la neige ni un paysage d'hiver, mais bel et bien le grêle qui recouvre les champs - Michel Joannet

les grêlons sur le vignoble de Michel Joannet à Marey-lès-Fussey - Michel Joannet

Alors que certains automobilistes de retour de vacances se sont arrêtés sous les ponts des autoroutes pour échapper à ce déluge, les viticulteurs se sont précipités dans les vignes pour dresser un bilan des dégâts : c'est la catastrophe pour certains.

20 hectares sur 23 "grêlés"

les raisins ont été durement touchés par la grêle © Radio France - Stéphanie Perenon

A Prémeaux-Prissey, une très grande partie des raisins du domaine Rion sont marrons sous les feuilles; sur certaines parcelles, il n'y a guère plus de 20 % de la production restante. Deux épisodes de grêle, en moins d'un mois cela fait beaucoup surtout quand on annonce un bon millésime.

A Marey-lès-Fussey, 18 des 21 hectares que possède Michel Joannet ont été "grêlés", la récolte est plus que compromise . C'est la boule au ventre que le viticulteur a fêté la victoire des bleus. Même chose pour Nicolas Thevenot, trois hectares sur un vingtaine ont été épargnés.

Lendemain de grêle au domaine de Michel Joannet © Radio France - Stéphanie Perenon

Les systèmes anti-grêle n'ont pas été activés

Dans ce secteur des côte de Nuits, des générateurs anti-grêle existent, mais ce dimanche 15 juillet 2018, à quelques heures de la victoire des bleus en coupe du monde, ils n'ont pas été activés, car il n'y a pas eu d'alerte de l'anelfa ( l'association nationale d'études et de lutte contre les fléaux atmosphériques) le réseau chargé des générateurs.

Nicolas Thevenot (à gauche) et Michel Joannet (à droite) devant le générateur de iodure d'argent qui n'a pas été activé © Radio France - Stéphanie Perenon

Il faut savoir que ces générateurs doivent être actionnés 4 heures environ avant l’arrivée d’un orage. Il permet de libérer un mélange gazeux qui va avoir pour effet de réduire la taille des grêlons (qui sont en revanche plus nombreux) ce qui les rend moins nocifs pour les vignes.