15 maisons évacuées après une fuite d'acétylène à Saint-Julien-les-Rosiers

Le fuite s'est déclarée dans une remorque-atelier ce mardi en fin de matinée. Il n'y a pas eu d'explosion. L'incident s'est produit dans une zone pavillonnaire. Les pompiers ont évacué les riverains par sécurité

Grosse frayeur ce mardi en fin de matinée à Saint-Julien-les-Rosiers, à une dizaine de kilomètres au nord d'Alès. Les pompiers du Gard sont intervenus suite à une fuite d'acétylène dans une zone pavillonnaire de la commune, dans le secteur du chemin de Fanguières. Une bouteille de 50 litres d'acétylène s'est enflammée sur une remorque atelier qui contenait sept autres bouteilles. Le sinistre, dont l'origine n'est pas encore connue, est parti d'un poste à souder. Les secours se sont rendus sur place pour refroidir le plus rapidement possible la bouteille et faire en sorte que l'incendie ne se propage pas car l'acétylène est un gaz hautement inflammable.

Une quinzaine de maisons ont été évacuées et 25 riverains ont été pris en charge par la mairie pendant l'intervention des pompiers qui ont mis en place un périmètre de sécurité. Les secours demandent à la population de ne pas se rendre sur les lieux afin de ne pas gêner leur intervention.

Une quinzaine de pompiers, accompagnés d'un conseiller technique en risques chimiques se trouvent sur les lieux. L'opération de refroidissement doit se poursuivre jusqu'en fin d'après-midi.