15 mois de prison avec sursis: l'ancienne directrice de la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz condamnée

Vingt jours après le procès qui s'est déroulé le 15 juin dernier devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne, le jugement est tombé ce mardi 4 juillet. Après un délai de réflexion, les magistrats ont condamné Nicolas Ithurria, 71 ans, pour des délits d'abus de confiance, blanchiment et usage de faux en écriture. L'ancienne directrice de la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz est condamnée à quinze mois de prison avec sursis. Elle est aussi condamnée à 10 000 euros d'amende. Le tribunal a suivi les réquisitions du procureur de la République Jean-Claude Belot. Nicole Ithurria a reconnu avoir détourné une somme de 340 000 euros des caisses de l'établissement entre avril 2011 et décembre 2021. Suite à cette affaire, elle avait dû démissionner de son poste d'adjointe aux finances de la ville de Saint-Jean-de-Luz.

Remboursement des sommes détournées

Les faits de malversations ont été révélés lors d'une procédure interne à l'établissement. Le parquet de Bayonne a ouvert une enquête le 9 juin 2022 et Nicole Ithurria a été placée en garde à vue afin d'être interrogée par les policiers de la brigade financière de la police judiciaire. Rapidement, elle est passée aux aveux. Des aveux renouvelés devant les juges. Elle faisait transiter l'argent entre les comptes de l'association des médecins et son propre compte en banque. Une opération d'autant plus facile qu'elle disposait de la signature et que les contrôles étaient inexistants. La défense a expliqué que la prévenue s'engageait à rembourser les sommes détournées.

Nicole Ithurria est aussi condamnée à verser 322 370 euros à l'association des médecins de la polyclinique et 17 000 euros à la clinique, elle-même.