15 mois de prison ferme à Bordeaux pour avoir prostitué, frappé et séquestré sa compagne enceinte

Jugé en comparution immédiate ce lundi 31 octobre devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, un homme de 27 ans a été condamné à 15 mois de prison ferme pour avoir prostitué, frappé et séquestré sa compagne enceinte. La victime âgée de 19 ans était prisonnière d'un appartement et c'est en faisant des signes à un voisin depuis sa fenêtre qu'elle a pu être libérée par la police vendredi matin.

"Vous êtes un Julot casse-croûte petit et vulgaire"

"Je l'ai appris il y a trois semaines." Lors de sa garde à vue, le prévenu a affirmé qu'il ne savait pas que sa compagne attendait un enfant. "Physiquement ça se voit ou bien il faut être aveugle", lui lance la procureur de la République, en parlant du ventre arrondie de la jeune femme. "J'ai fait un déni de grossesse", déclare la victime qui s'est prostituée pour la première fois à l'âge de 14 ans. Aujourd'hui enceinte de 7 mois, elle est certaine que le père de l'enfant est l'homme assis dans le box des prévenus.

Lorsqu'ils se rencontrent en mai dernier dans une discothèque, la jeune femme sort tout juste des griffes d'un ancien compagnon violent. Mère de deux enfants placés en famille d'accueil, isolée et sans argent, elle tombe sous l'emprise du jeune homme. "Je suis dans l'événementiel", dit-il, fier de pouvoir s'offrir un carré VIP à 2.500 euros. Acceptant de se prostituer à nouveau, "elle voit dans le prévenu un protecteur", résume la procureur.

Sous le pseudonyme de Capucine, les passes ont lieu dans des appartements loués sur Airbnb ou dans des hôtels. "Les prestations", comme l'explique la jeune femme, se font dans le salon pendant que le prévenu lui reste dans la chambre.

"Vous êtes un Julot casse-croûte", tance Frédéric Porterie à l'adresse du jeune homme. L'expression qui ne date pas d'hier désigne un homme qui prostitue sa femme. "Vous êtes un Julot casse-croûte petit et vulgaire".

"C'est lui qui publie les annonces, qui fait les dépôts d'argent sur son compte, raconte la jeune femme. Il me donnait 20 euros pour aller manger". La police retrouvera 4.460 euros en billets de 50 dans un sac banane appartenant au prévenu, pourtant sans emploi depuis cinq mois. Quand elle décide de partir, il la gaze avec une bombe lacrymogène, la menace avec un couteau, avant de l'enfermer à clef.

"Je suis un chrétien"

En détention provisoire depuis son interpellation ce vendredi, le prévenu prend la parole au début du procès. "Dans cette histoire, je suis moi-même un peu victime. Je m'excuse pour le gaz, j'étais énervé". Depuis son box, l'homme qualifie sa victime de "jalouse" et de "vraie menteuse". Il affirme ne l'avoir jamais frappée mais des ecchymoses et des hématomes semblent dire le contraire.

"Je suis chrétien, j'aime donner de la joie", explique-t-il. Fils d'un pasteur, l'homme est né à Kinshasa, la capitale du Congo mais il a grandi en France et habite aujourd'hui chez ses parents à Bordeaux. Il assure avoir prié à l'église "pour" sa compagne qui se prostituait. "Un donneur de joie capable de donner des coups", remarque la procureur.

"Ce n'est pas l'amour qui lie ces deux jeunes gens, c'est l'argent, le luxe et la débauche", estime Frédérique Porterie. L'enquête et les auditions révèlent que le couple se prostitue également ensemble à plusieurs reprises, cette fois-ci sous une annonce proposant les services d'"un couple charnel". "C'est l'exemple-même d'une jeunesse qui vit en dehors de la réalité", déplore Frédérique Porterie. Ils veulent "gagner de l'argent facile et rapide, sans se salir les mains". Pour ces "faits extrêmement grave", elle requiert quatre ans de prison et 10.000 euros d'amende.

"Je demande pardon", lâche le prévenu au terme de trois heures d'audience. Avant que le tribunal se retire pour délibérer, le jeune homme explose en sanglots, présente ses excuses à "[sa] copine" et affirme qu'il ne serait pas resté, lors des passes, dans la chambre de l'appartement s'il avait su que cela lui porterait "préjudice".

Jugé coupable de tous les faits qui lui sont reprochés, il écope d'une peine de 30 mois de prison dont 15 avec sursis probatoire de deux ans, assorti de plusieurs interdictions d'entrer en contact avec la victime et de posséder une arme. Il devra payer 5.000 euros d'amende et 2.500 euros de dommages et intérêts à la victime.