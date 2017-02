15 mois de prison pour un jeune homme de 26 ans.

Il était jugé mercredi après-midi en comparution immédiate à Laval pour conduite sans permis, vol, refus d'obtempérer et usurpation d'identité.

Lundi, il est à peine plus de 13h. Bruno, sa petite amie Manon (une jeune fugueuse de 17 ans qui s'est enfuie de chez ses parents quelques jours plus tôt), et 2 copains à lui circulent dans Laval, dans une Ford Escort. C'est alors qu'il aperçoit des policiers, et forcément, il n'a pas vraiment l'esprit tranquille : il conduit une voiture volée et n'a jamais eu le permis de conduire... Il a peur de se faire contrôler, donc il accélère. Manque de chance, un peu plus loin, à l'angle de la rue Souchu-Servinière et de la rue des Déportés, il y a un feu rouge, et plusieurs voitures déjà arrêtées. Pas moyens de griller le feu donc... "Sinon, c'est ce que j'aurais fait", dira d'ailleurs Bruno à l'audience. Il pile. Les 4 occupants de la voiture jaillissent hors du véhicule et partent en courant. Ils sont rapidement rattrapés par les policiers.

Fausse identité

Mais ça ne s'arrête pas là. Quand on lui demande son identité, Bruno donne un faux nom, celui d'un copain rencontré en prison, et qui, lui, a le permis de conduire. "Je voulais voir si ça allait passer" explique le prévenu. "Mais vous vous rendez compte que c'est lui qui aurait pu être jugé à votre place ?" lance le président du tribunal. Le jeune homme hausse les épaules, n'a pas l'air de s'embarrasser avec ce genre de détail. "S'il n'y avait pas eu des voitures arrêtées au feu rouge, la course poursuite aurait pu être bien plus dangereuse", souligne le procureur, qui pointe du doigt l' immaturité du prévenu et sa totale inconscience. Il demande 15 mois ferme et le maintien en détention. L'avocate de la défense a bien du mal à trouver de circonstances atténuantes à son client, et demande simplement que cette peine soit aménageable. Le tribunal suit les réquisitions : 15 mois de prison ferme, avec mandat de dépôt.