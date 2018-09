Saverdun, France

Barbecue géant dans la nuit de jeudi à vendredi à Saverdun, en Ariège. Peu après 21h, un violent incendie a éclaté dans une usine de production de charbon de bois. Les flammes ont détruit une grande partie du stock, soit 15 tonnes de marchandises. Des sacs de charbon de bois pour grillades conditionnés sur des palettes, mais aussi du stock en vrac.

49 pompiers ont été mobilisés pour cette intervention. Des hommes venus de six casernes différentes : Saverdun, Mazères, Pamiers, Varilhes, Foix et Lézat-sur-Lèze. Intervention délicate, avec la présence sur le site de bouteilles d'acétylène. Mais tout risque d'explosion a été rapidement écarté, et l'incendie a été maîtrisé dans la nuit. Le site reste cependant sous surveillance ce vendredi matin.

L'incendie n'a fait aucun blessé. Une enquête devrait être ouverte par la gendarmerie pour déterminer l'origine des flammes.