150.000 euros d'amende mais pas de démolition pour la villa illégale en pleine forêt

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné à une amende la famille du ferrailleur Bernard Decons, aujourd'hui décédé, dans l'affaire de la villa illégale construite dans la forêt de Lacanau. Les parties civiles, dont la mairie de Lacanau, vont faire appel.

Le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné ce lundi la société A et B Négoce, société de la famille Decons, à 150.000 euros d'amende pour avoir construit illégalement une villa de plus de 400 mètres carrés sans autorisation en pleine forêt de Lacanau, en zone protégée, dans un secteur classé Natura 2000. Alors que lors de l'audience, en novembre dernier, le procureur avait réclamé la démolition de la villa et 425 000 euros d'amende, aucune démolition n'a été prononcée par le tribunal. La décision du tribunal correctionnel a surpris les parties civiles, mairie de Lacanau et Vive la forêt, association écologiste dont Patrick Point est le président. "Ce serait un exemple déplorable si on en restait là. Cela voudrait dire que chacun peut construire de façon illégale puis payer pour régulariser. C'est inacceptable". L'association a d'ores et déjà annoncé qu'elle ferait appel du jugement.

On a l'impression que le tribunal a botté en touche. — Patrick Point, président de Vive la forêt

De son côté, Me Benoit Ducos-Ader, l'avocat de la famille Decons, savoure cette victoire en première instance. "C'est une bonne surprise. C'est un dossier qui a été médiatisé par les associations, par la Préfecture.Tout le monde attendait Decons et voulait faire un exemple. Je pense qu'il était mal choisi". En plus des parties civiles, le parquet pourrait lui aussi faire appel de ce jugement bien en-deçà de ce qu'il avait réclamé à l'audience.