150.000 euros en liquide saisis chez des trafiquants de drogue à Vaison-La-Romaine

Les gendarmes ont découvert 150.000 euros au domicile de six personnes interpellées à Vaison-la-Romaine (Vaucluse) et dans le sud de la Drôme. Depuis plusieurs mois, les gendarmes de Carpentras enquêtaient sur un trafic de stupéfiants qui approvisionnait une cinquantaine de consommateurs à Vaison-la-Romaine et alentours.

Des stupéfiants ont également été découvert lors ds perquisitions. Plusieurs trafiquants ont été incarcérés.