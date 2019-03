150 euros d'amende avec sursis pour des clients de prostituées à Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan, France

Quatre hommes, trois Landais et un Gersois, ont été condamnés ce mercredi par le tribunal de police de Mont-de-Marsan pour avoir eu des relations sexuelles avec une prostituée. Les faits remontent à mars 2018. Les quatre hommes ont écopé d'une amende de 150 euros avec sursis. Ils n'auront rien à payer s'ils ne récidivent pas. C'est la première fois qu'un tribunal landais avait à juger des clients de prostituées, depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la prostitution de 2016. Désormais, la justice ne sanctionne plus les prostituées pour racolage actif ou passif, mais elle poursuit leurs clients. Avec à la clé, une contravention de 1500 euros.

Tête baissée, des prévenus honteux

A la barre, trois prévenus sur quatre ont fait le déplacement. Tête baissée, voix à peine audible, on sent la gêne, la honte de ces trois hommes sans histoire. Ils ont entre 27 et 58 ans, tous célibataires et sans enfant. Ils sont par exemple agriculteur en CDD ou employé à l'usine. Oui, ils ont eu une relation sexuelle avec des prostituées rencontrées via des petites annonces sur internet. Tous le reconnaissent. L'audience est publique, et ce détail n'est pas anodin. Entretien avec Maître Frédéric Dutin, l'avocat d'un des prévenus.

Une chasse aux sorcières ?

France Bleu Gascogne : Maître Dutin, est ce que vous avez le sentiment que le ministère public organise avec la nouvelle loi, une chasse aux sorcières, une chasse contre les clients de prostituées ?

Maître Dutin : En tout état de cause, ce que je constate, c’est que depuis des années, aucun dossier de prostitution n'est arrivé devant le tribunal et qu'aujourd’hui (mercredi) il y avait quatre clients qui comparaissaient devant la juridiction...

France Bleu Gascogne : Donc, il y a l’idée pour vous que le ministère public voulait faire un exemple aujourd’hui?

Maître Dutin : Je pense effectivement que le message du ministère de la justice était clair, qu’il fallait rendre publique l’application de la loi de 2016. Que les choses soient claires, cette loi va dans le sens de la protection des femmes et de la lutte contre la prostitution. Mais je pense qu’il faut aller au-delà des poursuites engagées contre les clients. Il faut remonter les filières, remonter les réseaux mafieux qui sont derrière les jeunes femmes qui malheureusement se prostituent.

France Bleu Gascogne : Ces quatre prévenus s’exposaient à une amende de 1500 euros, au final la peine est de 150 euros avec sursis. La loi, c'est une chose, la façon dont on l'applique dans les tribunaux, c'est autre chose...

Maître Dutin : Incontestablement. C’est comme ça que je reçois la sanction qui a été prononcée. Il s’agit effectivement de dire que le tribunal est là pour appliquer la loi et les prévenus reconnaissaient les faits. Mais la loi, il faut l’appliquer avec discernement. L'amende est modérée, elle est assortie du sursis, je crois que c'est un message qui est envoyé dans le cadre de la répression de ce type de comportement, qui relève de toute façon d’une contravention.

France Bleu Gascogne : La procureure de la République expliquait que l’audience n’avait pas vocation à jeter l’opprobre sur les quatre prévenus. Néanmoins, cette audience était publique. N'est-ce pas contradictoire ?

Maître Dutin : Oui, c'est contradictoire ! Dès lors qu’il y a une audience publique, cela veut dire qu'on stigmatise un comportement. Moi je n’ai pas à commenter cela, c’est une politique du parquet que de vouloir dire « nous poursuivons les clients de prostituées et il n’y aura pas de tolérance particulière en la matière ». Ça n’est pas une mauvaise chose. Mais, j'ajoute que les perspectives d’une enquête au long cours dans cette affaire nécessitaient peut-être plus de confidentialité. Aujourd’hui, le message est, certes, divulgué auprès des clients de prostituées. Mais il est peut-être aussi tombé dans de très mauvaises oreilles, celles des personnes qui se cachent dans l’ombre de ces réseaux de prostitution.