Indre : 150 hectares désormais partis en fumée en forêt de Lancosme

Au total 350 sapeurs-pompiers de l'Indre et de 5 départements alentours se sont relayés depuis hier soir pour lutter contre les flammes (Photo d'archive)

Indre, Centre-Val de Loire, France

Plus de 150 hectares sont partis en fumée depuis mercredi soir en forêt de Lancosme, au cœur de la Brenne. Le feu est localisé à Migné et Méobecq. Les pompiers de l'Indre ont reçu le soutien de ceux de cinq départements alentours, repartis chez eux tôt ce matin après avoir lutté toute la nuit contre les flammes. 350 soldats du feu au total se sont relayés, ils étaient 175 au plus fort sur le terrain.

Deux fermes évacuées

Deux fermes isolées ont dû être évacuées hier soir, une grange abandonnée a été ravagée par les flammes mais il n'y a aucun blessé à déplorer. Pour l'heure, on ne peut pas encore parler d'un incendie maîtrisé mais le sinistre est en perte d'intensité. "Il faut faire preuve d'humilité quand on parle de feu de forêt" nous dit-on chez les pompiers, qui redoutent un éventuel renforcement du vent, les rafales à plus de 50km/h en Brenne hier soir n'ont d'ailleurs rien arrangé à la situation.