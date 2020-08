150 personnes en soutien au peuple libanais à Montpellier

Mercredi à 18 heures, environ 150 personnes sont venues montrer leur soutien au peuple libanais place de la Comédie à Montpellier. Elles ont observé une minute de silence en hommage aux victimes de l'explosion qui a eu lieu mardi à Beyrouth faisant plus de 110 morts et des milliers de blessés.

Plus d'une centaine de manifestants se sont rassemblés place de la Comédie à Montpellier mercredi à 18 heures en hommage aux victimes de l'explosion qui a eu lieu mardi sur le port de Beyrouth. Plus de 110 personnes sont mortes et des milliers d´autres ont été blessées.

Ces Montpelliérains sont venus à l'appel de l'Amicale du Liban auquel s'est joint le maire, Michaël Delafosse.

ça fait mal au cœur, même si je suis loin de Beyrouth, il reste dans mon cœur. Je viens soutenir tout le peuple libanais.

Pour cette Libanaise, étudiante depuis quatre ans à Montpellier en pharmacie, c'est une manière de montrer son union avec le peuple libanais. " Même si nous sommes à l'étranger, nos cœurs sont avec notre peuple au Liban. Pour qu'il sache que nous les soutenons vraiment et que nous savons ce qui est arrivé. "

Certains sont encore dans l'attente, comme cette autre étudiante montpelliéraine. Un ancien voisin de Beyrouth fait parti des disparus. " ça fait mal au cœur, même si je suis loin de Beyrouth, il reste dans mon cœur . Je viens soutenir tout le peuple libanais."

Pour d'autres comme Michaël Lancu, c'est un soutien logique : " les images parlent d'elles-mêmes donc c'est un élan spontané. Je suis d'origine juive , je me sens souvent proche des peuples qui souffrent."