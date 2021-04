Les pompiers et la police ont dû évacuer 148 personnes à 3heures du matin, ce mercredi à Bayonne. D'intenses fumées se dégageaient du parking souterrain où deux voitures ont pris feu. 35 pompiers ont été mobilisés.

150 personnes évacuées du bâtiment Marinadour à Bayonne à cause d'un incendie

Tout le bâtiment Marinadour, qui longe l'Adour au pied du Pont Rouge à Bayonne a dû être évacué cette nuit du mercredi 21 avril. Les pompiers ont été appelés vers 3h15 pour un incendie dans le parking souterrain. A leur arrivé, une épaisse fumée se dégageait du bâtiment. Deux véhicules, heureusement proches de l'entrée étaient en flammes. Le feu a pu être circonscrit rapidement. Par mesure de précaution, la police et les pompiers ont évacué l'ensemble des résidents de cet immeuble récent : 148 personnes au total. Elles ont passé une heure dehors sur le quai Edmond Foy. 35 pompiers des casernes d'Anglet et St Jean de Luz ont participé aux opérations. L'enquête devra déterminer les causes du sinistre.

35 pompiers d'Anglet et St Jean de Luz ont été mobilisés © Radio France - Bixente Vrignon

Su hiltzaileek oren batez behar izan dute

Nicolas Régérat, su hiltzaileen buruak antolatu ditu operazioak. Bere lekukotasunaren arabera : "bi auto erre dira eta ke ainitz izan da. Behartuak izan gira apartamendu guzien hestera. Kalte materialak bakarrik izan dira". Zaintza berezi bat tokian mantendua da, nolaz alarma sistema guziak fundituak izan diren, zaintzeko beste sute bat sekulan pizten balitz.