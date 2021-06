150 personnes ont marché jusqu'au tribunal de Metz en mémoire de Romain, et réclament justice pour sa mort

Près de 150 personnes ont défilé en blanc dans les rues de Metz ce dimanche pour ne pas oublier Romain Schlick, un jeune de 20 ans tué par les coups de ses voisins il y a un an. Sa famille a symboliquement mené le cortège jusqu'au tribunal pour réclamer justice.

Ce jeune homme de 20 ans, originaire de Laneuveville-en-Saulnois, est mort dans la nuit du 12 au 13 juin 2020, frappé à mort par des voisins. Il se trouvait avec ses amis dans un appartement du quartier des Sablons à Metz quand l'irruption de ses agresseurs, venus pour se plaindre du bruit, a dégénéré. L'un d'entre eux, l'auteur présumé des coups, s'était rendu à la police dans la foulée, et a été incarcéré. Un an plus tard, sa famille et ses amis ont défilé dans les rues de Metz pour honorer sa mémoire.

Famille et amis de Romain ont marché jusqu'au tribunal de Metz © Radio France - Natacha Kadur

Hommage à sa mémoire

La famille et les nombreux amis du jeune homme s'étaient réunis place de la comédie à Metz, vêtus d'un tee-shirt blanc, portant dans leur dos le numéro 22 , celui de Romain lorsqu'il jouait au football.

Chaque endroit, partout où je vais, me rappelle un souvenir avec lui - Maneles, ami de Romain

Derrière la banderole qui affiche le visage de Romain, Maneles, 22 ans, se souvient de son meilleur ami : « C'était quelqu'un de souriant, de combattif, toujours là pour soutenir les autres. Très joyeux et avenant. Je me souviens de lui dans mon quotidien, je le voyais quasiment tous les jours. On habitait dans le même village, chaque endroit, partout où je vais, me rappelle un souvenir avec lui. », dit-il.

Le matin, un hommage a été rendu à Romain au cimetière, en ce jour de triste anniversaire : « On lui a offert un arbre, avec chacun un petit mot. On a aussi fait un lâcher de ballons pour lui montrer combien il nous manque. On a voulu marquer cette journée et entourer ses parents, son frère et ses sœurs. C'est dur mais on est quand même contents d'être là pour lui, malgré la tristesse » témoigne Marie-Laure, une membre de la famille.

Les parents de Romain se battent pour rendre justice à leur enfant et souhaitent que les auteurs présumés de l'agression reconnaissent les faits © Radio France - Natacha Kadur

La famille attend des réponses

Devant le tribunal, Jean-Noël Schlick, le père de Romain, et son épouse Cécile, ont livré un message de détermination malgré leur émotion : « Tant que justice ne sera pas faite, on sera là pour notre fils, qui ne méritait pas de mourir à 20 ans », a-t-il lâché.

Six personnes ont été interpellées pour meurtre dans ce dossier, dont quatre sont incarcérées. Pour Me Matuszak, l'avocat de la famille, il reste encore « beaucoup de zones d'ombre dans ce dossier. » La prochaine étape judiciaire consiste en une reconstitution des faits, qui pourrait apporter des réponses, mais aucune date n'est fixée à ce jour.