150 skieurs coincés pendant deux heures sur un télésiège à Puy-Saint-Vincent

Au Puy-Saint-Vincent dans les Hautes Alpes, 150 skieurs se sont retrouvés bloqués sur un télésiège en panne ce midi. Ils ont passé plus de deux heures à plusieurs mètres de hauteur, dans le froid et le brouillard avant d'être évacués en hélicoptère.

Ils ont passé plus de deux heures à plusieurs mètres de hauteur, dans le froid et le brouillard avant d'être évacués par les gendarmes de haute montagne de Briançon.

"Vers onze heures trente, on a eu une panne sur un télésiège quatre places, due à la panne d'un automate électrique. On a donc mis en place une procédure d'évacuation avec le soutien du peloton de gendarmerie de haute montagne (le PGHM), d'un hélicoptère et des pompiers." explique Gonzague Dupré, commandant du peloton de gendarmerie de haute-montagne de Briançon.

Le PGHM en renfort

"Toutes les stations ont des équipes formées pour évacuer les gens depuis les télésièges. Le PGHM a été appelé en renfort des équipes déjà dépêchées sur place pour avoir un hélicoptère." précise Laurent Thélène, le directeur des remontées mécaniques de la station du Puy-Saint-Vincent.