1500 clients privés de téléphone et d'internet en Drôme des collines après un incendie

Le rétablissement des lignes pourrait prendre plusieurs jours voir plusieurs semaines

C'est un feu de véhicule qui est à l'origine de ces perturbations. Un peu après minuit dans la nuit de dimanche à lundi, les pompiers ont été appelés à Saint-Donat-sur-l'Herbasse pour un feu de voiture qui s'est ensuite propagé à un bâtiment appartenant à Orange situé juste à côté. Ce bâtiment de 60m2 qui sert de raccordement aux abonnés de l'opérateur a été entièrement détruit.

1500 clients sont affectés par ce sinistre pour internet et le téléphone fixe dans les communes de Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Bren et Marsaz. Le téléphone mobile est aussi interrompu ou fortement dégradé à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, Ratières et Bren. Les équipes d'Orange sont mobilisés sur place depuis lundi matin mais il va falloir sans doute plusieurs semaines pour un retour à la normale car il s'agit là, non pas de travaux de réparation mais de reconstruction.

Une enquête est en cours pour savoir si le feu de véhicule est d'origine accidentel ou criminel.